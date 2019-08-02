HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Fenerbahçe Deniz Türüç'ü resmen açıkladı

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Deniz Türüç için kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı
Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez
Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez
Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Hakkari'de yakalandı
Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Hakkari'de yakalandı
Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth! Listede iki isim daha var
Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth! Listede iki isim daha var
Erdoğan'ın bambaşka olacak dediği Ak Parti Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın analizi
Erdoğan'ın bambaşka olacak dediği Ak Parti Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın analizi
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail bu kez gerçek mermilerle vurdu!
İsrail bu kez gerçek mermilerle vurdu!
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti
Edirne'de bir kişi adliyeye tabancayla girmek istedi
Edirne'de bir kişi adliyeye tabancayla girmek istedi
Aydın'da bir kişi tedavi gördüğü hastanede kendisini bıçakladı
Aydın'da bir kişi tedavi gördüğü hastanede kendisini bıçakladı
BM'den iklim değişikliğiyle ilgili korkutan uyarı
BM'den iklim değişikliğiyle ilgili korkutan uyarı
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
Yorumlar