Fatih Portakal'dan zamlara tepki

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile art arda gelen zamlara teki gösterdi.

Elektriğe ve doğalgazın ardından sigara fiyatlarına da zam gelirken gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, "Ne güzel her şeye zam. Zam..Zam.. Sorsaniz ülke güllük gülüstanlik. Her şey güzel gidiyor. Bu ülkeyi bırakın ben yöneteyim!! Söz, ben de devamlı zam yapacağım. Sizleri aratmayacağım." ifadelerine yer verdi.