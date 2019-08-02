Sigaraya zam mı geldi? İşte son fiyatlar!
Sosyal medyada sigara zammı hakkında paylaşımlar oldukça arttı. Milyonlarca tütün kullanıcısı, "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, kendi içtikleri sigaraların fiyatlarının artıp artmadığını kontrol ediyor. Bu bağlamda "Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos Sigara fiyatları ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte haberin ayrıntıları…
Yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalar bir anda arttı. Bu bağlamda on binlerce vatandaş, "2019 Sigara zammı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel sigara fiyatlarındaki gelişmeler...
Sigaraya zam geldi mi? 2019 sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarındaki gelişmeler an be an takip ediliyor. Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren değişiklik 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği iddia edildi. Firmalar, bu ÖTV artışını sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabileceği ifade ediyor.
3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyat listesi şu şekilde:
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL