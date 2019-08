Sigaraya zam mı geldi? İşte son fiyatlar!

Sigaraya zam geldi mi? 2019 sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatlarındaki gelişmeler an be an takip ediliyor. Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren değişiklik 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği iddia edildi. Firmalar, bu ÖTV artışını sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabileceği ifade ediyor.