Sigaraya zam mı geldi? İşte son fiyatlar!

Yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalar bir anda arttı. Bu bağlamda on binlerce vatandaş, "2019 Sigara zammı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel sigara fiyatlarındaki gelişmeler...