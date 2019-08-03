Ahmet Hakan açıkladı Devlet Bahçeli'nin amacı ne 5 komplo teorisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye “Yuvaya dönün” diye çağrıda bulunmasıyla ilgili 5 komplo teorisini köşe yazısında paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İYİ Partililere yönelik yuvaya dönün çağrısı yankı uyandırdı.

3-4 Ağustos tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatan Bahçeli, "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." diye çağrıda bulundu.

Peki Bahçeli'ni sürpriz açıklaması ne anlama geliyor? Kafaları karıştıran bu çağrıyla ilgili havada uçuşan komplo teorilerinden 5 tanesini Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde aktardı.

KOMPLO BİR: Bahçeli, bugün başlayan İYİ Parti Kurultayı’nda ortaya çıkabilecek muhtemel küskünleri MHP’ye çekmeye çalışıyor.

KOMPLO İKİ: İktidar bloku zorda... İYİ Parti’nin karşı bloktan koparılması şart... Bahçeli bunu sağlamaya çalışıyor.

KOMPLO ÜÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli’nin çağrısı işte bu ziyarette kararlaştırıldı.

KOMPLO DÖRT: Bahçeli’nin adını görünce akıllarına erken seçimden başka bir şey gelmeyenlerin ortaya attığı en çürük komplo: Erken seçim geliyor!

KOMPLO BEŞ: Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu falan... Bunlara karşı yeni bir dengeleme atağına kalkışıyor.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı