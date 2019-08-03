Abdullah Gül 2023'te Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Kulislerde konuşuluyor

Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası gündeme oturdu.

Yeni oluşumun merkezinde Babacan'ın mı yoksa Abdullah Gül'ün mü olacağı sorusu son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı. Babacan'ın ekibinde Abdullah Gül'ü oluşumun merkezindeki isim olarak benimseyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Yeni parti çalışmaları içerisinde yer alan eski bir AK Parti milletvekilinin Gül'ü işaret ederek, "Oluşumun merkezi İstanbuldur" dediği iddiası gündem yarattı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılıyor

Kulislerde yeniden Cumhurbaşkanı adaylığını düşünen Gül'ün, Babacan'ın partisinde gölge liderlik yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunun da altı çiziliyor.