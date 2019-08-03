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Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli mi? Şenol Güneş'ten olay tespit

Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli mi? Şenol Güneş'ten olay tespit

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin iki stoper bir orta saha takviyesine ihtiyacı olduğunu söylerken ''Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük.” yorumunda bulundu.

Beşiktaş’ın Udinese ile yaptığı hazırlık maçını izlemek için tribündeki yerini alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın devre arasında yorumlarda bulundu.

Çevresindekilerle birlikte gündeme dair sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin kadro yapılanması ve son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

“İki stopere, bir orta sahaya ihtiyaçları var” 
Fenerbahçe’nin savunmada eksik olduğunu dile getiren Güneş, “İki stopere, bir orta sahaya ihtiyaçları var” ifadelerini kullanırken forvet hattında Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Deniz Türüç isimlerinin etkili olabileceğini belirtti.

''Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük''
Ancak sarı lacivertlilerin en az iki transfer yapması gerektiğini söyleyen Güneş, “En azından iki oyuncu almaları lazım. Bir orta saha, bir stoper. O zaman ekonomik olarak da kazanırlar. Sol bekte sıkıntı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük.”yorumunda bulundu.

''Önemli olan ülke futbolunun kalkınmasına birlikte el atmaktır''
Mücadelenin ardından Abdullah Avcı ve oyuncuları ziyaret etmesi sorulan Güneş, "Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman. Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var. Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim. Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz. Avrupa'ya geldiğimizde Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Avusturya Wien, Rapid Wien ve Schalke takımlarında var olan oyucuları görmek istiyoruz. Bir de aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız zaman Münih ve Amsterdam'da kamp yerleri vardı, onlara baktık. Daha da önemlisi takımlarımızın Türk futbolunun temeli olduğunu ve piramidin tepesinde de Türk Milli Takımı'nın olduğunu düşünerek herkesle birlikte olmaya çalışıyoruz. Sadece Abdullah hoca değil, birçok kulüpte benimle oyuncu olarak beraber olan hocalar da var. Erol Hocayı da gördüm. Aykut hoca, Rıza hoca hepsini görüyoruz. Önemli olan ülke futbolunun kalkınmasına birlikte el atmaktır. Güzel bir ambiyans var. Hem diğer takımlara hem de Beşiktaş takımımıza da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

''Öncelikle yarışta önde olmamız lazım"
Schalke 04'ün bugün Aytemiz Alanyaspor ve Villarreal ile oynadığı hazırlık maçlarını takip ettiğini ve Alman ekibinde birçok Türk futbolcunun olduğunu ifade eden Güneş, "Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet içerisinde yeni oyuncular da olacaktır. Schalke'den Suat'ın durumu var. Villareal-Schalke ve Schalke-Alanyaspor maçı vardı bugün, dolayısıyla yetişmek zorunda kaldım. Orada da Levent, Görkem, Ahmed Kutucu gibi oyuncular vardı ve onları da görme şansım oldu. Schalke'de birçok Türk oyuncu var, takımın yüzde 25'i Türkler yani. Ancak Almanya'da çıkarıyoruz. İnşallah hepsi başarılı olur, harmanlarız. Öncelikle yarışta önde olmamız lazım" şeklinde konuştu.

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