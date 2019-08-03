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Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı

Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti. Değerlendirmede bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Standard and Poors açıklamasında, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyümesini bekleniyor. Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz" denildi.

FED'in para politikası 

Değerlendirmede ''Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor'' denildi.

Standard and Poors, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

-Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor.

-Bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik riskler sürüyor.

-Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz.

-Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz.

-Türkiye'de işsizlik oranının bu yıl yüzde 12,9 olmasını, gelecek yıl yüzde 11,8, sonraki iki yıl yüzde 10,8'e düşmesini bekliyor.

-Türkiye için enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 15,2, gelecek yıl için yüzde 11,0 ve sonraki yıl için yüzde 9,0 seviyesinde oluştu.

Moody's ve Fitch indirmişti

Türkiye'yle ilgili son olarak 'not' karar alan kredi derecelendirme kuruluşu ise Fitch oldu. Fitch geçen ay Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

'BB-' notu Fitch değerlendirmesine göre 'yatırım yapılabilir' seviyenin iki kademe altındaki ülkelere veriliyor.

Daha önce, haziran ayında ise Moody's Türkiye'nin kredi notunda indirime gitti. Kuruluş, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü açıkladı. 'B1', Moody's değerlendirmesinde 'yatırım yapılabilir' seviyenin 3 kademe altını anlatıyor.

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