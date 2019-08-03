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Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı bekçiden acı haber geldi!

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da iki hafta önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı 31 yaşındaki mahalle bekçisi Mehmet Candemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde önceki gece, iki hafta önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. 

Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Mehmet Candemir, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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