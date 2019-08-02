Kars'ta şiddetli rüzgar minibüsü devirdi 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı
KARS'ta diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 8 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KARS’ta diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazada 6’sı diyaliz hastası olmak üzere 8 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre Kars’ın Digor ve çevre köylerde bulunan diyaliz hastalarını evlerinden alarak hastaneye getiren ve tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakan diyaliz aracını Ölçülü köyü mevkisinde rüzgar devirdi.
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Kazada 1’i şoför, 1’i hasta yakını olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
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Yaralılardan 5’i ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3’ü ise Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
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