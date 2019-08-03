CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!

CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ni değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Siyasi ahlak, yasayla düzenlenmez. CHP de siyasi şov yapıyor" diye konuştu.

Belediyelerde akraba atamaları tartışılırken CHP'den bunu engellemek için bir yasa teklifi ve hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu, 'Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele' ve 'Siyasi Etik' kanunu' teklifi geldi. Her iki kanun teklifi de Meclis Başkanlığına sunuldu.

"Ama bu kanunla çözülecek bir şey değil"

Yıldız, siyasi ahlak sorununun bir yasa meselesi olmadığı görüşünü savundu. CHP'li belediyelerde son dönem yaşanan akraba atamalarıyla ilgili tartışmaları hatırlatan Yıldız, bunun yanı sıra ittifakla kazanılan belediyelerde bir paylaşım sorunu yaşandığı görüşünde. Yıldız, "CHP çok sayıda belediye kazandı ama bu birçok sorunu da beraberinde getirdi. Çünkü ittifakla kazandıkları için bir paylaşım kavgası yaşıyorlar. İYİ Parti, HDP hatta ufak tefek partilerin talepleri var. Bu paylaşım kavgaları zaten tek başına etik kurallara aykırı. Kılıçdaroğlu da farkında. Ama bu kanunla çözülecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"İşçi kıyımı" eleştirisi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun faaliyette olduğuna dikkat çeken Yıldız çok ihtiyaç varsa bu Kurul Kanunu'na Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin eklenebileceğini söyledi. CHP'nin Adana başta olmak üzere birçok belediyede kendisi ve ittifak partisine yer açmak için işçi kıyımı yaptığını savunan Yıldız, bunun da etik bir sorun olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin "Napolyon" çıkışını anımsattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim sonrası yaptığı teşekkür gezileri sırasında Napolyon'un İspanya Kralı ile arasında geçtiği iddia edilen, "Sen para için savaşıyorsun. Biz ise şerefimiz için" sözlerine Napolyon'un "Herkes kendisinde olmayan şey için savaşır" yanıtı verdiğini anlattığını paylaşan Yıldız şöyle devam etti:

MHP'nin siyasi etik yasasına ihtiyacı yok. Bizim iş takibimiz, ihale takibimiz yok. Cumhur İtitfakı'nda iktidardan ne Bakanlık ne başka bir şey istedik. Bu MHP için geçerli değil. Siyasi ahlak meselesi, ahlakla ilgili konular yasayla olmaz. Olsa da sonuç vermez. Aslında siyasetçilerin temelde uyması gereken ahlak ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü konusunda ne kadar titizlik gösterdiğidir. Bana göre Anayasa Mahkemesi'nde akademisyenlerle ilgili ifade özgürlüğü kararı da Etik Kurulu'na aykırıdır. Birlik bütünlük noktasında siyaseten ahlaklı duramazsak verilen hediyenin miktarı, bunun bir kısmının iadesinin çok anlamı yok. MHP olarak bizim ihtiyacımız yok. CHP de siyasi şov yapıyor. 5176 sayılı Siyasi Etik Kurulu da var. Hırsızlık, yolsuzluk varsa bunun cezalandıran yasalarımız da var. Sonuç olarak ahlak yasayla düzenlenmez ahlak yaşanır. MHP'liler zaten ahlaklı yaşıyor.