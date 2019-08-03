Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif

Fenerbahçe ile sözleşmesi hala yenilenmeyen Volkan Demirel, Ersun Yanal ile Bodrum'da bir araya geldi. Volkan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynadıktan sonra jübile yapmak istiyor ancak Yanal'dan kendisine sürpriz bir teklif geldi.

17 yıldır hizmet ettiği Fenerbahçe ile mukavelesi sona erdikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken bir yandan da tatilini sürdürüyor.

Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı. Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan’la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu. Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı.





Bodrum'da bir araya geldiler

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum’a gitti. Ünlü tatil beldesinde Volkan Demirel ve Ersun Yanal baş başa uzun süre konuştu.





“Gel benim yardımcım ol''

Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha Fenerbahçe’de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yanal ise, “Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” önerisini getirdi.





Durumu bu hafta netleşecek

Önümüzdeki günlerde Volkan’la ilgili karar verilecek. Tecrübeli file bekçisiyle mukavele yapılsa bile maçlara çıkmaktan çok Yanal’a yardımcı olacağı öğrenildi.