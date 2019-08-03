Balıkesir'de kahreden otobüs yangınındaki ölenlerin kimlikleri belirlendi

BALIKESİR'de dün bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Küçükkuyu istikametinden-Ankara istikametine seyir halindeyken dün Balıkesir- Edremit karayolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önüne geldiğinde alev alan 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir ve İvrindi'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Yangında Fatma Kızılöz (81), Özlem Yılmaz (17), İlhan Adalı (71), Huzeyfe Yavuz (5) ve Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti. Gözaltındaki otobüs şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41), işlemleri sürerken, yaralıların da hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.