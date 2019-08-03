MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı

NORVEÇ'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.

M.S, çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı

Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S, bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. PKK'lı terörist, örgüt iltisaklarının tespit edilebilmesi amacıyla MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı.

MİT ve Emniyetten ortak operasyon

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S, yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz'da MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

"PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçu

M.S, emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.