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Boca Juniors'ın Cristian Pavon Fenerbahçe'ye teklif edildi

Boca Juniors'ın Cristian Pavon Fenerbahçe'ye teklif edildi

Boca Juniors'ın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti.

Kadrosuna kanat- forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı. Boca Juniors'ın 23 yaşındaki skorer sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u kiralamak istediği oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile direkt temasa geçti.

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmayların harekete geçtiği ve teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul etti.

Ayrılmak istiyor
Takvim'in haberine göre, kiralama ücretindeki pürüz de giderilirse Pavon'un Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi. Bu arada oyuncunun da Boca'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

Cristian Pavon kimdir?
Arjantin futbolunun yeni yıldızlarından birisi olan Cristian Pavon 11 kez milli takım forması giydi. Son 5 sezonu Boca'da geçiren sol ayaklı futbolcu sağ kanatta forma giyiyor.

YAŞI: 23

MEVKİ: SAĞ KANAT

ÜLKESİ: ARJANTİN

OYNADIĞI TAKIMLAR

Colon (2 sezon)

Tallares (1 sezon)

Boca Juniors (5 sezon)

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