Şahan Gökbakar'dan çok sert Kaz Dağları sözleri: Haberi geldi evlatlarını öldürmüşler
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni ve kesilen ağaçlar için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.
Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak proje için kesilen ağaçlara isyan etti.
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"Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler"
Altın madeni planına tepki gösteren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşım yaparak sanatçı dostlarından destek beklediğini söyledi. Şahan, paylaşımında şunları söyledi:
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Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş...
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Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor... Türkiye'den de iş birlikçileri var... Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz?
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