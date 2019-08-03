Meral Akşener: Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da olağanüstü kurultayda gündeme ilişki açıklamalarda bulundu. Akşener, ''Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor. Türkiye’nin İYİ ve cesur insanları iktidara yürüyor.'' dedi.

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.

İşte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasından satır başları

Bundan 2 buçuk yıl önce, “Sen ne dersen, o olsun ağam” deseydik;

Biz de, “Haksızlık karşısında susanlardan” olsaydık; Biz de, iktidarın hatalarını görmezden gelip, bir anda en büyük savunucusu olsaydık;

Bu uzun ve meşakkatli yola çıkacak cesareti bulamasaydık; Bugün Türkiye’nin bir değişim umudu olur muydu? Cesaret bulaşıcıdır… Biz, korku duvarlarını yıktık. Biz, sönen umutları yeniden alevlendirdik. (sadece görsel) Kadını erkeği, genci yaşlısı, bu umut sayesinde sandıklara koştu.

Milletimiz bu umut sayesinde, şımarık iktidarın kulağını çekti.

Biz bu umudun mimarlarıyız.

''Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir''

Hep kürsüde konuşan için söylenir; Bu kez ben kürsüden size sesleniyorum: Türkiye sizinle gurur duyuyor. Aziz Milletim, kıymetli İYİ Partililer; Hep söyledim, yine söylüyorum: Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir. En verimli topraklar üzerinde, yeraltı kaynakları zengin, genç, üretken bir ülkedir. Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor. Sayın Erdoğan’ın ve koskoca devlet hazinesini teslim ettiği damadının, günü kurtarmaya yönelik açıklamalarına bakmayın. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkeyi, Merkez Bankası’nın “İhtiyat Akçesi”ne muhtaç hale getiren, işte o basiretsiz, savurgan yönetim anlayışıdır.

''Türk Ordusu’nun silah fabrikasını, götürüp yabancıların eline teslim ediyorlar''

2228 yaşındaki Türk Ordusu’nun silah fabrikasını, götürüp yabancıların eline teslim ediyorlar. Har vurup harman savuruyorlar. Sıkışınca da hep aynı nakarat: Dış güçler de dış güçler. Sanırsın, milyonlar harcadıkları lüks arabalara dış güçler biniyor. Sanırsın otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri üzerinden, araç garantisini, yolcu garantisini, hasta garantisini dış güçler veriyor. Sanırsın, milletten kopan, milletini duymayan, saraya kapanan dış güçler. Sanırsın, ekonomiden anlamayan damadı o göreve dış güçler getirdi. Sanırsın, liyakatsiz kadroları devlete dış güçler doldurdu.



''Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor''

Hayır; Hepsini bugünün iktidar sahipleri yaptı. Şimdi fatura aziz milletimize kesiliyor. Buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Omuzlarına fatura yüklenen milletimizin, siyasi faturayı da sorumlulara kesmesi için, yılmadan çalışacağız. İlk fatura 23 Haziran’da yola çıktı. 23 Haziran sonuçları göstermiştir ki, milletimiz olan bitenin farkında. Bu işin dönüşü yok.

Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor. Türkiye’nin İYİ ve cesur insanları iktidara yürüyor.



''Hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz”

Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım; Varlığın ve zenginliğin olmazsa olmazları var. Ne diyor hak söz; “Adalet mülkün temelidir.” Adaletin olmadığı yerde, ne dirlik olur, ne düzen, ne varlık olur, ne zenginlik.

Adaleti sağlamak için ilk adımsa, haksızlık karşısında dimdik durmaktır.

Hz. Ali’nin sözlerine kulak verin: “Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.”

''Yatırımın gelmediği yerde, zenginlik olmaz''

Türk milleti tarihi boyunca, savaş kaybetmiştir, toprak kaybetmiştir, can kaybetmiştir. Ama onurunu asla kaybetmemiştir. O onuru ayakta tutan da, haksızlık ve adaletsizlik karşısında eğilmeyişidir. Adalet duygusu en yüksek millet, Türk Milleti’dir. İmparatorluk dönemlerinde, fethettiği topraklarda bile bu adalet duygusundan ayrılmayan bir devlet geleneğimiz var.

O yüzden, hukukun olmadığı, adaletin tecelli etmediği bu günlerde, varlığımızın tehlikeye düşmesi kadar doğal bir sonuç yoktur. Hakta, hukukta ve adalette ısrarımızın sebebi bundandır.. Hukukun olmadığı yerde, güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde, huzur olmaz. Huzurun olmadığı yerde, üretim olmaz. Üretimin olmadığı yerde, yatırım olmaz.

Yatırımın gelmediği yerde, zenginlik olmaz.

''Bu iktidar Türkiye için artık ayak bağıdır''

İsyan ediyorum kardeşim; bizleri yokluğa mahkûm edenlere isyan ediyorum. 'Ekonomi batıyor' diyoruz, 'İnönü döneminde yiyecek ekmek yoktu' yanıtı geliyor; bu iktidar Türkiye için artık ayak bağıdır.