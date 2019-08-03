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Fenerbahçe'de gündem Morgan Schneiderlin

Fenerbahçe'de gündem Morgan Schneiderlin

Fenerbahçe'nin Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Morgan Schneiderlin'i kiralamak istediği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, sol beke Aleksandar Kolarov ve stopere Zanka'yı transfer etmek için mücadele eden sarı-lacivertliler, orta saha için de Morgan Schneiderlin'i gündemine aldı.

Fenerbahçe, Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Fransız orta saha için kulübüyle temasa geçti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği konuşuluyor.

Schneiderlin'in Everton'dan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edilirken Ersun Yanal ve ekibinin de oyuncu için olumlu rapor sunduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği iddia edildi.

2017'nin Ocak ayında Manchester United'dan 23 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de yalnızca 14 maçta süre alabildi.

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