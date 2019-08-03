Galatasaray'ın Falcao transferinde tek engel kaldı

Galatasaray, sponsor desteği sonrası Falcao ile her konuda anlaşma sağlarken geride tek pürüz olarak Monaco’nun yapacağı forvet takviyesi kaldı. Fransız kulübü golcü transferini bitirmeden Falcao’yu bırakmaya yanaşmıyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Falcao kaptanımız. Özel bir teklif gelirse ve yerine daha iyi bir forvet alırsak bırakabiliriz” dedi.