Galatasaray'ın Falcao transferinde tek engel kaldı
Galatasaray, Radamel Falcao ile her konuda anlaşırken geriye bir tek Monaco’nun forvet takviyesi yapması kaldı.
Galatasaray, sponsor desteği sonrası Falcao ile her konuda anlaşma sağlarken geride tek pürüz olarak Monaco’nun yapacağı forvet takviyesi kaldı. Fransız kulübü golcü transferini bitirmeden Falcao’yu bırakmaya yanaşmıyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Falcao kaptanımız. Özel bir teklif gelirse ve yerine daha iyi bir forvet alırsak bırakabiliriz” dedi.
Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a geldi.
Diagne ve Mitroglou'yu gönderip iki forvet almak isteyen Galatasaray'ın Midtjylland'lı Paul Onuachu ile ilgilendiği öne sürüldü.
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