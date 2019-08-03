HABER /  GÜNCEL

Faruk Aksoy: Belediyeler merkezi sınavla personel alsın

Faruk Aksoy: Belediyeler merkezi sınavla personel alsın

Yeni Şafak Yazarı Faruk Aksoy bugünkü köşe yazısında günlerdir medyanın gündemine oturan belediyelerdeki ahbap çavuş atamaları ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Devir değişti diye yazısına başlayan Faruk Aksoy şöyle devam etti:

"Devir değişti…"

Değişimi, yeni dönemi anlamayan, toplumun beklentilerini fark edemeyen siyasetçiler kaybedecek.

Yeni dönemim şifresinin artık şeffaflık olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yeni dönemin şifresi şeffaflık…"

Eş, dost, akraba olayını tamamen bitireceksiniz. “Güvenebileceğim kimse yoktu” deyip belediye şirketine oğlunuzu atamayacaksınız. Yeni dönemin şifresi şeffaflık…

"Bunu genç insanlara izah edemeyiz"

Köşesinde gençlerden gelen mesajlara yer veren Aksoy yeni dönemi anlamanın yeni kuşağın kül yutmadığını anlamaktan geçtiğini söylediği yazısı şöyle devam ediyor:

"Sabredin, çalışın, ülkenize küsmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, hep beraber zorlukların üstesinden geleceğiz, diyebiliyorum ancak…

İnsanlar sıkıntı çekerken… İşsiz dolaşırken… Yanı başındaki komşunun çocuğu bilmem hangi belediye başkanının, bilmem hangi siyasetçinin yakını diye iş bulabiliyorsa bu çocukları hiçbir şeye inandıramayız.

"Belediye şirketlerine personel alırken merkezi sınav yapılsın"

Belediyelerdeki adaletsiz istihdamlara yeni bir öneri getiren Aksoy yazısında şunları kaydediyor: 

"Toplum dayanışma içinde olursa, birbirine güven duyarsa toplumdur. İş de, aş da adaletle dağıtılacak, yoksa düzen bozulur, bozuk düzen sel gibi herkesi önüne katar, darmadağın eder. Nasıl ki memur alımında KPSS var. Nasıl ki hakim savcı alımında hakimlik savcılık sınavı var… Nasıl ki uzman doktorluk için TUS var…

O zaman belediye şirketlerine personel alırken de merkezi sınav yapılsın, bu dedikodular bitsin. Sabahtan akşama kadar torpil savaşlarında son durum haberleri okumak zorunda değiliz. İnsanların akıllarıyla dalga geçmeyin, adam gibi işinizi yapacaksanız yapın, yoksa istifa edin kenara geçin." 

SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener: Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor
Meral Akşener: Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini böyle imha etti!
Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini böyle imha etti!
Chelsea'nin yeni 10 numarası belli oldu
Chelsea'nin yeni 10 numarası belli oldu
30 Ağustos 1922 Atatürk ne yaptı 30 Ağustos'ta ne oldu?
30 Ağustos 1922 Atatürk ne yaptı 30 Ağustos'ta ne oldu?
Yorumlar 2 yorum