Faruk Aksoy: Belediyeler merkezi sınavla personel alsın

Yeni Şafak Yazarı Faruk Aksoy bugünkü köşe yazısında günlerdir medyanın gündemine oturan belediyelerdeki ahbap çavuş atamaları ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Devir değişti diye yazısına başlayan Faruk Aksoy şöyle devam etti:

"Devir değişti…"

Değişimi, yeni dönemi anlamayan, toplumun beklentilerini fark edemeyen siyasetçiler kaybedecek.

Yeni dönemim şifresinin artık şeffaflık olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yeni dönemin şifresi şeffaflık…"

Eş, dost, akraba olayını tamamen bitireceksiniz. “Güvenebileceğim kimse yoktu” deyip belediye şirketine oğlunuzu atamayacaksınız. Yeni dönemin şifresi şeffaflık…

"Bunu genç insanlara izah edemeyiz"

Köşesinde gençlerden gelen mesajlara yer veren Aksoy yeni dönemi anlamanın yeni kuşağın kül yutmadığını anlamaktan geçtiğini söylediği yazısı şöyle devam ediyor:

"Sabredin, çalışın, ülkenize küsmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, hep beraber zorlukların üstesinden geleceğiz, diyebiliyorum ancak…

İnsanlar sıkıntı çekerken… İşsiz dolaşırken… Yanı başındaki komşunun çocuğu bilmem hangi belediye başkanının, bilmem hangi siyasetçinin yakını diye iş bulabiliyorsa bu çocukları hiçbir şeye inandıramayız.

"Belediye şirketlerine personel alırken merkezi sınav yapılsın"

Belediyelerdeki adaletsiz istihdamlara yeni bir öneri getiren Aksoy yazısında şunları kaydediyor:

"Toplum dayanışma içinde olursa, birbirine güven duyarsa toplumdur. İş de, aş da adaletle dağıtılacak, yoksa düzen bozulur, bozuk düzen sel gibi herkesi önüne katar, darmadağın eder. Nasıl ki memur alımında KPSS var. Nasıl ki hakim savcı alımında hakimlik savcılık sınavı var… Nasıl ki uzman doktorluk için TUS var…

O zaman belediye şirketlerine personel alırken de merkezi sınav yapılsın, bu dedikodular bitsin. Sabahtan akşama kadar torpil savaşlarında son durum haberleri okumak zorunda değiliz. İnsanların akıllarıyla dalga geçmeyin, adam gibi işinizi yapacaksanız yapın, yoksa istifa edin kenara geçin."