Erdoğan'dan Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "İbadet ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir. Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, inşaatın iki yıl içinde tamamlanacağını söyleyerek, "İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

-Bizim için buraya gelen herkes önce insandır. Türkiye'ye sevgisi, sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü toplumsal bir yapıya sahiptir. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımıza dahi gelmedi.

Farklı inançlara vurgu

-Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

"En küçük bir sarsılmaya izin vermedik"

-Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor.