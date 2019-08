AK Parti İzmir'de gövde gösterisi! Tam kadro sahada olacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bölge çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçelerin mahalle başkanlarının neredeyse tam kadro hazır bulunduğu toplantıda konuşan AK Par İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'Eş zamanlı ilçe alan çalışmalarına' ilişkin bilgi verdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçe teşkilatları, mahalle başkanları, kurucu yönetici ve üyelerle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bölge çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yaptığı toplantılarda bölge sorunlarını, teşkilat yöneticilerinin tespit ve beklentilerini, parti kurucularının önerilerini masaya yatıran Başkan Sürekli, son olarak sadece bir gün içinde Kemalpaşa'da ve Tire'de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek Ödemiş, Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinin mahalle başkanları ile Bayındır'da bir araya geldi.

Sürekli, 3 aydır aralıksız sürdürdüğü bu çalışmalarına ilişkin açıklamasında "Biz hep alandaydık. 3 aydır da teşkilatımızı tüm kademe ve unsurlarıyla bir araya geriyoruz. Dinliyor, dokunuyor ve uyguluyoruz. Motivasyonumuzu tazeliyoruz. Hizmet temelli fiil ve icraatlarımızı güçlendirmenin, milletimizle kucaklaşmanın yeni formüllerini üretiyoruz. Bölgesel güçlü ve etkin platformlar yaratıyoruz. Çalışmalarımız 7-24 devam edecek." diye konuştu.

Başkan Sürekli ayrıca, örnek olacağına inandıkları ve kısa sürede hayata geçirecekleri 'Eş zamanlı ilçe alan çalışmalarına' ilişkin de bilgi verdi.

AK Par İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, teşkilat buluşmaları için gittiği Kemalpaşa ve Tire'nin ardından Beydağ, Tire, Ödemiş, Bayındır ve Kiraz'ı kapsayan Bayındır mahalle başkanları toplanları öncesinde yüzlerce partili ve vatandaş tarandan coşkuyla karşılandı.

Teşkilat mensuplarına seslendi

Kurucu ilçe başkanları, yöneticileri, üyeler, eski ve yeni mahalle başkanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Başkan Sürekli, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. Teşkilat mensuplarına seslenirken, mahalle başkanlıklarının önemine değinen Başkan Sürekli, "AK Parti kuruluşundan itibaren millete hizmet felsefesini şekillendirmiş ve teşkilatlanma sistemini oluşturmuş bir partidir. Kökleri sağlamdır. Bu dönemde de güçlü kadrolarla hep beraber vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Bunu yaparken teşkilatlarımızın sorunlarını da çalışacak, iletişim ağımızı güçlendireceğiz. Bölgelerimizde ilçe başkanlarımızın önderliğinde ve koordinesinde, sorunlar ilçe koordinatörlerimize, bölge başkanımıza sonra il teşkilât başkanlarımıza gelecek. Doğru bir koordinasyonla her aşamada çözüm üretmek için çalışacağız. Biz, hiçbir zaman kendi içinde savrularak ideallerini bir yana bırakan parler gibi olmadık. Sistemi ve işleyişi olan, millete hizmete tek yumruk olan güçlü bir yapıyız. Her kademede görev yapmış, emek vermiş ve vermekte olandan Allah razı olsun, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gücü artırarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





"İzmir'de 4 belediyeyi kazandık''

İlçelerin mahalle başkanlarının neredeyse tam kadro hazır bulunduğu toplantıda konuşan AK Par İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, mahalle başkanlarının ve yerel yönemlerin hizmet üretme noktasındaki önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü; "İzmir'de 4 belediyeyi kazandık. 4 belediyemiz de, başkanlarımız da gözbebeğimiz. Bayındır'da, sarı çocuğumuz, Uğur kardeşimiz var ki gece gündüz demeden çalışıyor. Kiraz'da ikinci dönemi olan Saliha bacımız, genç kardeşimiz Hakan ve halkımızın büyük sevgisine nail olmuş Sadık kardeşimiz tüm sınırlı, zorlu şartlara rağmen canla başla çalışıyor. Hedefimiz, daha çok çalışarak, 2024'te büyükşehiri ve daha çok sayıda ilçeyi kazanmak. Ancak şunu iyi biliyorum ki bu dört belediyemiz güçlenerek yol alacak ve örnek çalışmaları ile bizi hedefimize ulaştırmada büyük rol üstlenecek. Ödemiş, Tire ve Beydağ'da önemli bir gücüz. Bu sinerjimizi korur, hedefe kitlenirsek bu bölgeleri yerel hizmete ak belediyecilikle buluşturacağız inşallah. Türkiye genelinde 31 Mart Seçimleri'nde partimize gösterilen yüzde 52 oranındaki teveccüh hepimiz için büyük sorumlulukları beraberinde geriyor. Millemizin güvenine layık olmaya çalışacağız. Hedeflerimiz büyük, 2023- 2024'e durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ama önce bir olacağız, beraber olacağız. Güçlü olacağız. Hep birlikte Bayındır olacağız. Ödemiş Tire olacağız. Kiraz olacağız, Beydağ olacağız, İzmir olacağız, Türkiye olacağız.





''Kucaklaşmalarımız üç aydır sürüyor''

Bölge bazında teşkilat toplanlarını sürdüreceğini belirten AK Par İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, diğer yandan da yeni ve farklı bir alan çalışmasına imza atmaya hazırlandıklarını söyledi. Başkan Sürekli, başlangıçta tüm ilçeleri kapsayacak biçimde start verecekleri ve her ilçeye özel planlamalarla yürütecekleri eş zamanlı alan çalışmasına ilişkin şunları söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da alnı çizdiği teşkilat kucaklaşmalarımız üç aydır sürüyor, sürecek. Ancak; İzmir olarak örnek niteliği taşıyacak farklı bir çalışma için hazırlandık. İzmir'in tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak başlayacağımız bu alan çalışmasında; üye ziyaretlerini İl Ana Kademe Kadın Kolları, Gençlik Kolları yönecileri, ilçe yönecileri ve mahalle başkanlarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Böylelikle aynı anda 250-300 eve girmeyi planlıyoruz. Aynı ayda yüzlerce üyemize dokunacak, kendilerini dinlemiş olacağız. Bu modeli, ilçe ilçe sürdürmekte kararlıyız. Eş zamanlı ziyaretlerimiz, buluşmalarımız üyelerimizin ardından, halkımızla devam edecek. Bütün köylere girecek, her kapıyı çalacak, her insana dokunacağız. Onlarla bütünleşecek, gönüllerdeki yerimizi tazeleyeceğiz."