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Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

Demirören Haber Ajansı
Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 85 yaşındaki Fatma Dursun Çağdaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Denizli-Çameli karayolu Bıçakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Dursun Çağdaş'a Denizli'den Çameli yönüne giden Ömer Eriş'in kullandığı  20 E 0253 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çağdaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağdaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Eriş'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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