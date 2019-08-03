Birgün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti, eşi yaralı
Demirören Haber Ajansı
Birgün Gazetesi Yazarı Cüneyt Cebenoyan, Konya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan da yaralandı. Cebenoyan’ın kardeşi arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan, 1994'de Taksim’deki The Marmara Oteli’ndeki bombalı saldırıda, 2 yaşındaki oğlu ile anne ve babasını 1999 depreminde kaybetmişti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Birgün Gazetesi Yazarı Cüneyit Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada sürücü Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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