DÜNYA

Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini imha ettiği video yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Heyet Tahrir el-Şam (El Nusra) militanlara ait topçu silahları ve mevzilerinin imha edildiğini gösteren video yayınladı.

İnsansız hava araçlarından (İHA) çekilen videoda örgütün İdlib bölgesindeki mevzi ve ağır silahlarına yapılan hava saldırıları görülüyor.

Operasyonları yayınladı

Paylaşılan videolardan birinde Heyet Tahrir el-Şam militanlarının çoklu roketatar sistemiyle donatılmış bir pikap aracının vurulduğu anı, diğer bir çekimdeyse kundağı motorlu bir topun imha edildiği, ayrıca Hama bölgesinin kuzeyindeki örgüte ait mevzilerinin vurulduğu anı gözler önüne seriyor.

Bakanlık, operasyonların tam olarak ne zaman yapıldığı yönünde herhangi bir bilgi paylaşmadı

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