DÜNYA

Elektroşok verilen yüzlerce balık bakın nasıl tepki verdi

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarına elektroşok verilerek yüzlerce sazan balığı toplandı. O anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarının toplanması için Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı tarafından devam eden çalışmaları kapsamında, balık popülasyonun yoğun olduğu bir bölgede yüzlerce balığa elektroşok verildi. Yüzlerce balığın, Cumberland Nehri üzerindeki Barkley barajından fırladığı o anlar ise kameralara kaydedildi. Kurumun yetkililerinden Ron Brooks yapılan çalışma için, “Görüntüler halka suyun altında ne kadar çok balık ile mücadele ettiğimiz konusunda fikir verecektir. Onları topladık ve onları alıcılara dağıtmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

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