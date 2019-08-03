POLİTİKA

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da yoğun ilgi

TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği memleketi Erzincan'da piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi, bakırcı esnafını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içip, sohbet eden Yıldırım, daha sonra ise şehir merkezinde bulunan Yeraltı Çarşısı'ndaki bakırcı esnafını ziyaret etti. Bakırcılarla sohbet eden Binali Yıldırım, burada bakır işlemeyi de ihmal etmedi. Hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım’a ayrıca bir bakır ustası ve ressam olan Yusuf Babaoğlu tarafından çizilen portresi hediye edildi.

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