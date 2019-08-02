İstanbul Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık

İSTANBUL Sultangazi'de yönetmen ve iş adamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda; bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi.

Yaklaşık 5 dakika içinde iş yerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında iş yerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı.

Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüz yüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti.

İş yerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.