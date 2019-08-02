YEREL

İstanbul Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık

İSTANBUL Sultangazi'de konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde iş yerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti.

İSTANBUL Sultangazi'de yönetmen ve iş adamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda; bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi. 

Yaklaşık 5 dakika içinde iş yerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında iş yerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı.

Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüz yüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti.

İş yerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Rusya'ya Skripal yaptırımları
ABD'den Rusya'ya Skripal yaptırımları
ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor
ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor
Trabzonspor Fernandes'i KAP'a bildirdi
Trabzonspor Fernandes'i KAP'a bildirdi
Bakan Kurum'dan Erdoğan'a Salda Gölü daveti
Bakan Kurum'dan Erdoğan'a Salda Gölü daveti
Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren
Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren
İzmir Büyükşehir'de memura yüzde 72 zam
İzmir Büyükşehir'de memura yüzde 72 zam
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
İzmir Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı
İzmir Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kars'ta şiddetli rüzgar minibüsü devirdi 6 yaralı
Kars'ta şiddetli rüzgar minibüsü devirdi 6 yaralı
Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor
İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor
Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı
Muğla Bodrum merkezli fuhuş operasyonu 26 gözaltı
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!