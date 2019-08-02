Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
KAYSERİ'de Ömer A. (40), işsiz olduğu ve iş bulamadığı gerekçesiyle şehir meydanındaki bir binanın 3. katına çıkıp, kucağındaki çocuğunu göstererek, "Valiyi çağırın yoksa atarım çocuğu" diye bağırdı.
KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesinde Ömer A. (40), kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki penceresine çıkarak intihara kalkıştı.
Korku dolu anlar yaşatan Ömer A., 20 dakika süren ikna çabaları sonrası indi.