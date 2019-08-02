Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yangın çıktı yaklaşık 2 saat yayın durdu

İnternethaber.com sitesinin aldığı bilgilere göre TV8 kanalında korku dolu anlar yaşandı. Yangın jenaratörlerin bulunduğu alanda başladı. Tüm kablolama sistemini de yakan yangın da UPS sistemi de yok oldu.

Yangının başlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmezken TV8 kanalına çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Yangının kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü öğrenildi.