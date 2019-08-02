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Murat Kurum'dan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi hakkında yeni açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Salda Gölü'ne Millet Bahçesi Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaret sonrası basın toplantısı düzenledi.

Salda Gölü'ne dair açıklamalarda da bulunan Murat Kurum, ihale sürecini başlattıklarını dile getirdi. Ayrıca Kurum, çevrede hiçbir yapılaşma olmayacağını da belirterek, "Salda hep güzel kalacak" mesajını verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları..

- ''Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum."

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

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