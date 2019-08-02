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Güliz Ayla'nın direk dansı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Güliz Ayla sosyal medya hesabından sabah rutinini takipçileriyle paylaştı. Güliz Ayla direk dansı performansıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte konser maratonuna çıkan şarkıcı Güliz Ayla yoğun temposunda bitkin düşmemek adına sporunu ihmal etmiyor.

Ayla, sosyla medya hesabı üzerinden ‘Sabah ısınması’ notuyla direk dansı figürlerini sergiledi.

Direk dansı bir dönem ünlü isimleri etkisi altına almış pek çok ünlü isim hesabından direkteki maharetlerini sergilemişti.

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