Güliz Ayla'nın direk dansı sosyal medyayı salladı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte konser maratonuna çıkan şarkıcı Güliz Ayla yoğun temposunda bitkin düşmemek adına sporunu ihmal etmiyor.

Ayla, sosyla medya hesabı üzerinden ‘Sabah ısınması’ notuyla direk dansı figürlerini sergiledi.

Direk dansı bir dönem ünlü isimleri etkisi altına almış pek çok ünlü isim hesabından direkteki maharetlerini sergilemişti.