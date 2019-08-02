DÜNYA

Yemen'de El Kaide saldırısı: 19 ölü

Terör örgütü El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Yemenli yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin ülkenin güneyindeki Abyan bölgesinde askeri bir üsse saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Güvenlik Kuvvetleri, El Kaide militanlarının Al-Mahfad üssünü basarak askeri takviye gelmeden saatlerce içeride beklediğini ve gerçekleşen çatışmalarda askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, "El Kaide, dün Aden'de gerçekleştirilen saldırıları fırsat bilerek Al Mahfad üssüne saldırı gerçekleştirdi ve askerlerle çatışmaya girdi. Askeri takviye gönderildi, saatler süren operasyonda silahlı saldırganlar öldürüldü, en az 19 asker öldü ve birçok asker yaralandı" dedi. 

Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan El Kaide, terör örgütü DEAŞ ve diğer aşırılık yanlılarının faaliyetleri ve Yemen hükümeti ile Husiler arasında çıkan iç savaştan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçirdi. ABD, El Kaide'yi küresel aşırılıkçı ağın en tehlikeli kolu olarak görüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Hava Yolları River Plate’in forma sponsoru oldu
Türk Hava Yolları River Plate’in forma sponsoru oldu
Kaynak Holding’in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
Kaynak Holding’in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...
Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...
Endonezya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"
Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"
Güliz Ayla'nın direk dansı sosyal medyayı salladı!
Güliz Ayla'nın direk dansı sosyal medyayı salladı!
Lise nakil sonuçları MEB 1. nakil sonucu ne zaman açıklanır?
Lise nakil sonuçları MEB 1. nakil sonucu ne zaman açıklanır?
Develer kurban için görücüye çıktı
Develer kurban için görücüye çıktı
Rusya’da yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 5 ölü, 19 yaralı
Rusya’da yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 5 ölü, 19 yaralı
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Mustafa Şentop asgari ücreti 22 Bin TL'lik vekil maaşıyla karşılaştırdı
Mustafa Şentop asgari ücreti 22 Bin TL'lik vekil maaşıyla karşılaştırdı
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?