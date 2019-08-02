GALATASARAY

Galatasaray, Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Emre Mor'un 600 bin Euro bedelle 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kadroya katılan Emre Mor'un transfer detaylarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. 

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