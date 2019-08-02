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Ahmet Ağaoğlu: "Lille'in Yusuf Yazıcı için teklifi 15 milyon Euro"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'in Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif ettiğini ancak kendilerinin bu teklife sıcak bakmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun taleplerine ilişkin son durumun sorulması üzerine Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği'ni ve federasyonu ilgilendiren bir konu olduğu için TFF Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama yeterlidir. Onun üstüne benim açıklama yapmam doğru olmaz" şeklinde konuştu. 

"Lille'in teklifi 15 milyon Euro" 

Yusuf Yazıcı konusunda Fransız ekibi Lille ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Ağaoğlu, "O konuyla alakalı şu an bir açıklama yapmam doğru olmaz. Lille Kulübü'nün ilgisinin devam ettiğini söylemem yeterli. Sürekli olarak o transferi sıcak tutuyorlar. Görüşmeler devam ediyor ama bizim de burada tavrımız belli. Herkes bu konuyla alakalı olarak yazıp çiziyor. Telaffuz edilen rakamlar, Lille'in teklif etmiş olduğu rakamlar değil. Onlar ilk tekliflerinin üzerinde ısrarcılar. Ama biz de aynı şekilde ısrarcıyız, böyle bir teklifle bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil diye. Onların teklifi 15 milyon Euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var. Bu konuyla ilgili kulübün yetkilendirmiş olduğu kişiler de Türkiye'de" ifadelerini kullandı. 

"Forvet transferimiz yarın açıklanır" 

Takıma en az iki forvet kazandırmak istediklerinin de altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Forvet transferlerinden birisi tahmin ediyorum yarın açıklanır. Ama yine çalışmalarımız devam ediyor. Devamı gelebilir ama garantisi yok. Daha önce Türkiye'de oynamamış ve hiçbir şekilde adı telaffuz edilmemiş bir isim. Bir Lisans Talimatı var, UEFA'nın FFP kuralları var. Bundan biz son dakikada direkten döndük. Çok ciddi bir ceza alıyorduk. Ayrıca yeniden yapılandırma ile ilgili imzalamış olduğumuz bir sözleşme var. Herkes kulüplere bir takım oyuncuları yakıştırırken, bunların o kuralların sınırları içerisinde olması gerekiyor. Her kulübün kurallar gereği transfere harcayacağı para, maaş olarak oyuncularına ödeyeceği para aşağı yukarı belli. Her şeyin bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Biz geldiğimizden beri bunun savaşını veriyoruz. Trabzonspor, geçmişte örneklerine rastladığımız transferleri yapacak bir kulüp değildir. Hiçbir başarı, uçuk kaçık rakamlar harcayarak gerçekleşmez. Başarıya giden yollardan biri bu değildir. Bu yolu takip ederseniz sizi yüzde 90 başarısızlığa götürecektir. Bu kulüp içi dengeleri bozar, takımın ödeme dengesini bozar, takımın ödeme dengesini bozduğunuz anda yeniden yapılandırma kapsamında aylık ödemelerin rutin olarak gerçekleşmesini bozar. Onu da bozunca zaten bütün sistem bozulur. Bu gerçeği herkesin kavraması lazım. Çok farklı sistem uygulanıyor şu an Türkiye'de. Uygulanması gereken bir sistem bu sene uygulanmaya başlandı. Bunun gerçeklerini çok iyi analiz edip herkesin o doğrultuda hareket etmesi lazım" dedi. 

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