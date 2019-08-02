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Akın Akınözü ve Serenay Sarıkaya beraber görüntülendi!

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ile beraber görüntülendi. Twitter çalkalandı, Serenay Sarıkaya, Trend Topic (TT) listesine girdi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığı herkesi şaşırtmış ikili, ilişkilerindeki heyecanın bittiğini söyleyerek ayrıldıklarını açıklamışlardı. Bürsin ile ayrılığının ardından Sarıkaya'nın adı sıklıkla aşk dedikodularına karışmış fakat güzel oyuncu çıkan iddiaları yalanladı. 

Geçtiğimiz akşam ise Serenay Sarıkaya, Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü ile beraber eğlenirken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bir videoda beraber eğlendikleri görüntülenen Sarıkaya ve Akınözü, hayranlarını heyecanlandırdı. 

Sosyal medya hesaplarında yayılan videoda ikiliyi beraber eğlenirken gören hayranları ''Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?'' diye düşünmekten kendisini alamadı. 

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