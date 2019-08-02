POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medya temsilcileriyle bir araya geldi -

İçişleri Bakanı Soylu, habercilerle bir araya geldi, iki başlıkta önemli açıklamalar yaptı. Birincisi Türkiye'nin sığınmacı politikası, ikincisi de doğu sınırında yeni güvenlik önlemleri.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen politikasına yönelik eleştirilere kapsamlı bir basın toplantısıyla yanıt verdi. 

"Bir göç sağanağı ile karşı karşıyayız ama yönetemediğimiz bir krizin içinde değiliz" diyen Soylu, sürecin bir politika dahilinde yönetildiğini söyledi.

Göçmenlerle ilgili önemli rakamları paylaşan Bakan, 1 milyon 47 bini çocuk olmak üzere geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sayısının 3 milyon 639 bin 284 olduğunu açıkladı.

Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı

92 bin 280 Suriyelinin, Türk vatandaşlığı aldığını belirten Soylu, İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısının 547 bin olduğunu kaydetti.

Soylu, "Türkiye genelinde çoğunluğu Afgan olmak üzere her gün 2 bin kaçak göçmen yakalanıyor. Bu yılın ilk 7 ayında sadece istanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 35 bin" dedi. 

"Biz şirket değiliz"

Yıl sonunda yakalanan düzensiz göçmen sayısının 300 bini aşmasını beklediklerini belirten İçişleri Bakanı, "Biz o insanları ölüme gönderemeyiz. Biz şirket değiliz, kusura bakmasınlar. Böyle bir tercih kullanmadik kullanmayacağız" diye konuştu. 

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