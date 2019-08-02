GÜNCEL

Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga saniye saniye kaydedildi

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde, şüphelinin önce yere yatırıp sopayla dövdüğü adama silahla ateş ettiği görülüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden olayı, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şüphelilerden birisi yere yatırdığı adamı sopa ile dövdü. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosikletle binerek kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine kısa sürede Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geldi. Gelen ekipler olay yerine şerit çekerek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 
Silahla kavga ve yaralanma anı kamerada 

Yaşanan feci olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yere yatırdığı Ahmet A.’yı sopa ile dövmesi sonrasında ayağına silah ile sıkıp tekmelemesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin bir motosiklet ile kaçması da görülüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Balıkesir'deki faciada yürek yakan detay
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Kurum'dan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi hakkında yeni açıklama
Murat Kurum'dan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi hakkında yeni açıklama
İzmir'de tekme atan baba serbest bırakıldı
İzmir'de tekme atan baba serbest bırakıldı
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı
Meral Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki
Meral Akşener'in kahkahasını paylaşan İYİ Parti'ye MHP'den tepki
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Ahmet Ağaoğlu: "Lille'in Yusuf Yazıcı için teklifi 15 milyon Euro"
Ahmet Ağaoğlu: "Lille'in Yusuf Yazıcı için teklifi 15 milyon Euro"
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor