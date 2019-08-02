Adana’da drone destekli kenevir operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Ceyhan Nehri kıyısındaki Kızıldere Mahallesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Sazlık alandaki bölgeye giden ekip, aramaları kolaylaştırmak için drone ile havadan araştırma yaptı. Hint keneviri ekili alanın konumunu drone ile havadan belirleyen polis, çamurlu ve patika yolda yaya olarak ilerlediği sırada kamışlarla oluşturulmuş doğal gizli bir geçitle karşılaştı. Geçit kullanılarak Hint keneviri ekili alana ulaşıldı.

Boyları 35 santimetre ile 2 metre arasında değişen 2 bin 283 kök Hint keneviri ekiplerce yerinden söküldü. Olayla ilgili Zeynar K. (53) ve Hamdusena H. (60) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Zeynar K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.