2 Ağustos Türkiye Gündemi

Bilim dünyasının acı kaybı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İSKİ'de toplu istifa!

Ekrem İmamoğlu, "Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamında hiçbir sıkıntısı, hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz." diyerek eleştirdi.

NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama

Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" diye konuştu.

Akşener'in kahkahasını MHP'den tepki gecikmedi!

Semih Yalçın, Bahçeli'ye Meral Akşener'in kahkahası ile yanıt veren İYİ Parti'ye "Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır" diyerek yanıt verdi.

Salda Gölü yapılaşacak mı?

Salda Gölü'ne dair açıklamalarda da bulunan Murat Kurum, ihale sürecini başlattıklarını dile getirdi. Ayrıca Kurum, çevrede hiçbir yapılaşma olmayacağını da belirterek, "Salda hep güzel kalacak" mesajını verdi.