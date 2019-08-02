Greyder altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Eymen toprağa verildi
Greyder altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Eymen Kayra Taş, son yolculuğuna uğurlandı..
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de geçtiğimiz gün karşıdan karşıya geçerken greyder altında kalarak hayata gözlerini yuman Eymen Kayra Taş, bugün Şükrüköy'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Taş ailesinin yakınları katıldı. Cenazede acılı anne ve baba güçlükle ayakta durabildi.