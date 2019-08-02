İzmir Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı

İZMİR çevre yolu Bornova istikametinde seyreden saman yüklü bir kamyonun devrilmesiyle samanlar alev aldı.

Aracın devrildiği yerin ormana yakın olması sebebiyle alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Dumanları gören sürücüler, hemen durumu itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler yangına; 5 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale etti.

Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.