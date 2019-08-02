DÜNYA

Korku dolu anlar! Plajda kum fırtınası her şeyi alıp götürdü

İspanya’nın Valencia şehrindeki bir plajda çıkan kum fırtınası, plajdakilerin panik yaşamasına neden oldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Valencia şehrindeki Canet d’en Berenguer bölgesine yakın bir plajda, aniden esmeye başlayan sert rüzgârlar, kum fırtınasına dönüştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, plajda bulunan insanların eşyalarını ve şemsiyelerini tutmaya çalıştıkları görülürken, panik anında çığlık atanlar da oldu. Meydana gelen kum fırtınasında kimse yara almadı.

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