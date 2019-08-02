Korku dolu anlar! Plajda kum fırtınası her şeyi alıp götürdü

Valencia şehrindeki Canet d’en Berenguer bölgesine yakın bir plajda, aniden esmeye başlayan sert rüzgârlar, kum fırtınasına dönüştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, plajda bulunan insanların eşyalarını ve şemsiyelerini tutmaya çalıştıkları görülürken, panik anında çığlık atanlar da oldu. Meydana gelen kum fırtınasında kimse yara almadı.