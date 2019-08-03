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Adana'da polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Adana'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte sulama kanallarında artan boğulmalara karşı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri uyardı.

Adana’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla bilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucu sulama kanallarında, baraj gölünde çok sayıda vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü de gerekli projeli çalışmaları yürütüyor. 

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmalarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ekipler kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyardı. Polis, boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıttı. 

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