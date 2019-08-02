Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
HİNDİSTAN’da ‘Kompleks ve Kompaund Odontoma’ adında ender bir hastalığı olan çocuğunun ağzında fazladan 526 adet diş olduğu tespit edildi.
Hindistan’ın Chennai kentinde bir çocuk üç yaşından beri sağ alt çenesinde ağrılı bir şişlik yaşıyan ve bütün tedaviyi reddediyordu. Dört yıl sonra, çocuğun ebeveynleri röntgen ve tomografi çektirmek için Chennai şehrindeki Saveetha Diş Koleji ve Hastanesine geldi. Yapılan taramalar sonunda ufak çocuğun ağzında yüzlerce irili ufaklı yüzlerce diş olduğu görüldü.
7 yaşındaki çocuğunun, ‘Kompleks ve Kompaund Odontoma’ adında ender bir diş hastalığı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun sağ alt çene bölgesinin röntgenini ve BT taramasını çeken doktorlar, diş yapısını incelediğinde şoke oldu. Çocuğun ağzında fazladan 500’den fazla diş olduğu anlaşıldı.
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Profesörü P. Senthilnathan yaptığı açıklamada, "Genel anestezi uyguladıktan sonra çeneyi açtık ve içinde bir kese gördük. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki kese, dikkatlice çıkarıldı ve kesenin içinde 526 küçük, orta ve büyük boy diş bulundu" dedi.
Hastane çocuğun iyileştiğini ve yerel medya, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü; çocuğun ailesinin, çocuğun çenesindeki şişmenin 3 yaşında başladığını, başta önemsemediklerini söylediklerini duyurdu. Çocuğun 3 gün sonra kendine geldiğini açıkladı.