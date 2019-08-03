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Fikret Orman'dan Beşiktaşlılara transfer müjdesi

Demirören Haber Ajansı
Fikret Orman'dan Beşiktaşlılara transfer müjdesi

Fikret Orman, kadroya yapılacak takviyelerle ilgili, "Transferler lig başlayana kadar bitmez. Eylül'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper ve sol bek almak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu başkanlığı seçiminde 3 başkan adayına da başarılar dileyen Fikret Orman, "3 adaya da başarılar diliyorum. Sade, güzel. 933 kişi gelmiş. Herkese hayırlısı olsun" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan sakatlıkların sezon başında olabileceğini ifade eden Fikret Orman, "Avusturya kampında yaşanan sakatlıklarla ilgili de konuşan Başkan Fikret Orman, "Sezon başında öyle şeyler olur. Geniş bir kadromuz var. Bazı takviyeler de yapacağız. Üzücü şeyler anca içinde olan şeyler bunlar" şeklinde konuştu. 

"TRANSFER İÇİN EYLÜL'E KADAR VAKTİMİZ VAR"
Transferde sol stoper ve sol bek almak istediklerini belirten Orman, "Ligin başlamasıyla transferler bitmez. Eylül'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız. Belki ilerideki 3'lüye de bir takviye yaparız" şeklinde konuştu.

"YENİ ANLAŞMA TÜRK SPORU İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Yayıncı kuruluş ile yapılan yeni anlaşma hakkında da konuşan Orman, "Türk sporu için hayırlısı olsun. Lig başlıyor. Yayıncı kuruluş bizim yayıncı kuruluşumuz. Bu da güzel bir lig. İnşallah hızlıca takımlara taahhüt ettikleri ödemeleri yaparlar. Güzelce ligimiz başlar. Futbolseverlere de güzel bir lig, akılda kalacak bir sezon yaşatırız. Bunun umudu içerisindeyim" diye konuştu.

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