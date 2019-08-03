Bu kadarı da olmaz! Parktaki çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

İNGİLTERE'de 30'lu yaşlarda bir çift, herkesin gözü önünde uyarılara rağmen parkta cinsel ilişkiye girince polis devreye girdi.
İngiltere'nin Hull şehrinde bulunan halka açık Pearson parkında otuzlu yaşlarda bir çift, bölgedekileri ve çocukları umursamadan cinsel ilişkiye girdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kimseye aldırış etmediler
Dün 29 yaşındaki Ivo Suits isimli vatandaş, Pearson parkında cinsel ilişkiye giren çifti telefonuna kaydetti. Suits, etrafta ailelerin ve çocukların olduğunu söyleyerek çifti uyardı.
Videoya alınmak istemediklerini söyleyen çift, uyarıları dikkate almadan ilişkiye devam etti.
Polis, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına dair bilgi paylaşmadı.
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