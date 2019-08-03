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Yavru vatan Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Yavru vatan Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

KKTC'de asgari ücrete zam geldi. Buna göre 250 TL artışla net asgari ücret 2 bin 958 TL oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi.

Buna göre asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.

Brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu

KKTC'de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu. Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.

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