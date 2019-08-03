Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.