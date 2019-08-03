Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
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Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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Rüzgar orta kuvvette esecek
Rüzgarın güneyli yönlerden, öğleden sonra zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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