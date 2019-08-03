Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! - Sayfa 1

Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

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Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! - Sayfa 2

Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! - Sayfa 3

Rüzgar orta kuvvette esecek

Rüzgarın güneyli yönlerden, öğleden sonra zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! - Sayfa 4

İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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