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Medipol Başakşehir - Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Medipol Başakşehir - Olympiakos maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmada İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak.

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

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