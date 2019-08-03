Medipol Başakşehir - Olympiakos maçının hakemi belli oldu

18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı

MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üç atama daha yaptı