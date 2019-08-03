800 yıllık müslüman mumyalar Amasya'da! Dünyada eşi benzeri yok
Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor.
Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor. 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor.
İşbuğa Nuyin ve Cumudar mumyalarının Selçuklu dönemine ait (1237-1247) Cumudar Türbesi olarak bilinen kümbetten çıkarıldığı, diğer mumyaların ise İlhanlılar’ın Anadolu’daki siyasi egemenlikleri zamanında Amasya Valiliği yapmış İzzettin Mehmet Pervane beye, erkek ve kız çocuklarına ve cariyelerinden birine ait olduğu belirtildi.
“Mumyaların dünyada benzeri yok"
Müzedeki eserlerin tarihini anlatan Müze Müdürü Celal Özdemir şöyle konuştu: Amasya Müzesi’nde teşhir edilen mumyalar, yaklaşık 800 yıllık ve dünyada bir eşi benzeri olmayan Müslüman mumyaları.
Bu yüzden de çok ilgi çekiyor. Vatandaşlar genelde diyor ki ’Müslümanlıkta mumyalama olur mu?’ Bunu da öğrenmiş oluyorlar. Herkesi bu mumyaları görmeye davet ediyorum” dedi.